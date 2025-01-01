В Пермском крае возобновился рост цен на бензин Больше всего подорожал АИ-98 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя потребительская цена литра автомобильного топлива в Пермском крае на 2 июня составила 59,19 руб. (+6 коп. по сравнению с данными на 26 мая). Об этом сообщает Росстат.

Если говорить о ценах на конкретные марки топлива, то средняя стоимость литра АИ-92 выросла на 2 коп., до 56,21 руб., АИ-95 — на 10 коп., до 61,19 руб., АИ-98 и выше — на 24 коп., до 85,52 руб. Цена дизельного топлива, как и неделей ранее, составила 71,85 руб.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

Изменение цен на бензин за указанный период было зафиксировано в 58 субъектах Российской Федерации, заметнее всего цены выросли в Ямало-Ненецком автономном округе (+2,3%).

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