По доступности бензина Пермский край занял в РФ 33 место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край располагается на 33-й позиции в рейтинге российских регионов по доступности бензина. Согласно данным аналитиков РИА Новости, жители Прикамья могут приобрести 1099 литров бензина марки АИ-92 по цене 52,04 руб. за литр на свою среднюю месячную заработную плату. С начала этого года в Прикамье стоимость данного типа бензина увеличилась на 3,8%.

На первом месте по доступности бензина находятся Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотка. В этих регионах жители могут приобрести более 2 тыс. литров топлива за свои заработки. Свердловская область занимает 24-ю строчку в рейтинге с объёмом в 1195 литров. Здесь цены на бензин АИ-92 возросли с начала года менее значительно — всего на 2,4%.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в июле рост цен на автомобильное топливо ускорился. Только за последнюю неделю месяца средняя стоимость выросла на 37 коп. и составила 57,67 руб. За предыдущую неделю рост составлял 24 коп.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.