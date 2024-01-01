Алёна Бронникова За неделю в Пермском крае ускорился рост цен на бензин В среднем литр автомобильного топлива подорожал на 37 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на неделе с 23 по 29 июля ускорился рост цен на автомобильное топливо. Средняя стоимость выросла на 37 коп. и составила 57,67 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов. За предыдущую неделю рост составлял 24 коп.

Согласно опубликованной информации, стоимость одного литра АИ-92 выросла на 30 коп. и составила 53,15 руб., АИ-95 — на 40 коп., до 57,84 руб. Дизельное топливо выросло в цене на 45 коп., до 67,06 руб. Сильнее всего выросла стоимость литра бензина марки АИ-98 — на 50 коп., до 73,14 руб.

Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край продолжает лидировать по ценам на все виды топлива, кроме АИ-98. На эту марку топлива за прошедшую неделю цены оказались выше в Ульяновской и Самарской областях.

За неделю с 11 по 17 июня изменение цен на бензин было зафиксировано в 80 российских регионах. Значительнее всего цены выросли в Туве (+2%). Снижение было отмечено в Чечне (-0,2%).

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