За неделю в Прикамье литр автомобильного топлива подорожал в среднем на 24 копейки Интенсивнее всего росли цены на АИ-98 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, с 16 по 22 июля в Прикамье снова поднялись цены на топливо на автозаправочных станциях. В среднем стоимость одного литра выросла за неделю на 24 коп. и составила 57,30 руб. Стоимость литра бензина АИ-92 поднялась на 21 коп., АИ-95 — на 21 коп., АИ-98 — на 45 коп., дизельного топлива — на 11 коп.

Сейчас литр АИ-92 на АЗС Пермского края стоит в среднем 52,85 руб., АИ-95 — 57,44 руб., АИ-98 — 72,64 руб., дизтопливо — 66,61 руб.

На сегодняшний день Пермский край продолжает сохранять лидерство в Приволжском федеральном округе по ценам на три из четырёх видов топлива. Уже традиционно АИ-98 дороже в Ульяновской области. Там за литр этой марки придётся заплатить 73,29 руб.

С 16 по 22 июля 2024 года изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации. Более всего топливо подорожало в Республике Тыва (+3%).





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