В Прикамье средняя цена литра бензина выросла за неделю на 4 копейки Дизельное топливо подорожало на 7 копеек

Олег Антонов

Как сообщили в Росстате, за неделю с 20 по 26 января средняя цена бензина в Пермском крае выросла на 4 коп. и составила 64,65 руб./л.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 4 коп. и теперь стоит 61,56 руб./л. Цена АИ-95 увеличилась на 3 коп. и составила 66,71 руб./л. Бензин марки АИ-98 остался на прежнем уровне — 92,13 руб./л. Дизельное топливо подорожало на 7 коп., и его стоимость теперь составляет 77,41 руб./л.

Рост цен на бензин зафиксирован в 24 регионах России. Наиболее значительное повышение произошло в Липецкой области, где цены увеличились на 0,3%. В 16 субъектах РФ цены на бензин снизились. Наибольшее удешевление бензина отмечено в Республике Тыва — на 1,3%.

