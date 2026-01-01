Рейс из Перми в Нячанг задерживается на шесть часов Пассажиры смогут улететь во Вьетнам только ночью 5 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино 4 февраля на шесть часов перенесли вечерний рейс в Нячанг, курорт центрального Вьетнама. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс ZF 2563 авиакомпании Azur Air должен был отправиться в аэропорт Камрань (находится в получасе езды от Нячанга) 4 февраля в 21:15. Вылет перенесли на 5 февраля в 03:20. Регистрация начнётся в 00:20, посадка на борт ожидается в 02:41. При этом самолёт, прибывающий в Пермь из Камрани, прилетел 4 февраля вовремя — в 18:25.

Ранее о задержке по данному маршруту «Новый компаньон» писал 23 января. Пассажиры самолёта, следующего из Нячанга, прибыли в Пермь с восьмичасовой задержкой. В связи с этим задержался и обратный рейс. Вместо запланированного времени 24 января в 01:30 пассажиры смогли улететь только в 09:00.

