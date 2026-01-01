Вылет самолёта из Перми в Санкт-Петербург задержался на семь часов Из Большого Савино судно должно было отправиться ранним утром Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вылет самолёта из Перми в Санкт-Петербург 23 января задержался на семь часов. Такие данные опубликованы на онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Рейс FV 6582 авиакомпании «Россия» по расписанию должен был отправиться в 06:30, расчётное время было указано в 13:30. Посадка на борт началась только в 13:16, вылет Superjet состоялся в 13:42.

Также задерживается вылет рейса из Перми в Минеральные Воды. Рейс А4 6018 компании «Азимут» перенесли с 15:25 на 16:10.

С опозданием почти на час прилетает рейс 7R 843 «РусЛайн» из Нарьян-Мара — в Перми самолёт должен был приземлиться в 14:00, ожидаемое время прибытия — 14:55. С задержкой на полчаса прибудет и самолёт «Азимут» A4 4027 из Махачкалы — в 15:05 вместо 14:25.

Прибытие ещё одного рейса перенесено с вечера 23 января на утро 24 января. С восьмичасовой задержкой в Перми ожидают прилёт самолёта Azur Air (ZF 2564) из Вьетнама (Камрань). По расписанию рейс должен был прибыть в 22:50 23 января, расчётное время — 07:00 24 января. В связи с этим задерживается и обратный рейс — из Перми в Камрань (ZF 2563). Пассажиры должны были улететь 24 января в 01:30, но ожидают отправления в 09:00.

