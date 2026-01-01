Жалобу АСВ на отказ в иске к экс-совладельцу Экопромбанка рассмотрят 24 февраля Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским краевым судом

Жалобу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на решение Соликамского городского суда рассмотрят 24 февраля. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, первая инстанция приняла решение отказать АСВ в иске к экс-совладельцу Экопромбанка и ОАО «Соликамский магниевый завод» Петру Кондрашеву и членам его семьи. АСВ претендовало на взыскание свыше 82 млн руб.

В марте 2025 года Арбитражный суд Пермского края взыскал с Агентства по страхованию вкладов 82,2 млн руб. в пользу кредитора Экопромбанка Арсения Грищенко. Суд пришёл к выводу, что указанная сумма была выведена со счетов банка до процедуры банкротства, а убытки возникли вследствие бездействия конкурсного управляющего.

Соликамский городской суд подтвердил: взыскание средств с АСВ стало следствием не действий семьи Кондрашевых, а именно ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками агентства. Основатель банка Алексей Кондрашев покинул Россию в 2020 году, перебравшись в Австрию. В 2025 году его объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере и заочно арестовали. Обжаловать это решение ему не удалось.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.