Жалобу АСВ на отказ в иске к экс-совладельцу Экопромбанка рассмотрят 24 февраля

Пермский краевой суд

Фото предоставлено Пермским краевым судом

Жалобу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на решение Соликамского городского суда рассмотрят 24 февраля. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, первая инстанция приняла решение отказать АСВ в иске к экс-совладельцу Экопромбанка и ОАО «Соликамский магниевый завод» Петру Кондрашеву и членам его семьи. АСВ претендовало на взыскание свыше 82 млн руб.

В марте 2025 года Арбитражный суд Пермского края взыскал с Агентства по страхованию вкладов 82,2 млн руб. в пользу кредитора Экопромбанка Арсения Грищенко. Суд пришёл к выводу, что указанная сумма была выведена со счетов банка до процедуры банкротства, а убытки возникли вследствие бездействия конкурсного управляющего.

Соликамский городской суд подтвердил: взыскание средств с АСВ стало следствием не действий семьи Кондрашевых, а именно ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками агентства. Основатель банка Алексей Кондрашев покинул Россию в 2020 году, перебравшись в Австрию. В 2025 году его объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере и заочно арестовали. Обжаловать это решение ему не удалось.

