АСВ оспаривает отказ о взыскании 82 млн рублей с экс-владельца Экопромбанка Ранее эту сумму взыскали с Агентства за бездействие

Фото предоставлено Пермским краевым судом

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), выступившее конкурсным управляющим обанкротившегося Экопромбанка, оспаривает отказ суда о взыскании 82 млн руб. с экс-владельца организации Петра Кондрашева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

АСВ направило в Пермский краевой суд апелляцию на решение Соликамского городского суда. Нижестоящая инстанция отказала АСВ в иске о взыскании с Кондрашева и членов его семьи данной суммы.

Напомним, в марте 2025 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление кредитора Экопромбанка Арсения Грищенко о взыскании убытков с АСВ в 82,2 млн руб. Суд установил, что до банкротства банка ответчики вывели со счетов эту сумму, ущерб был причинён в результате бездействия конкурсного управляющего.

Как отмечает издание, Соликамский городской суд учёл, что деньги с АСВ были взысканы не из-за нарушений, допущенных семьей Кондрашевых, а из-за бездействия сотрудников АСВ. Сам Кондрашев выехал в Австрию в 2020 году, в 2025-м он был объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и заочно арестован. Обжаловать решение ему не удалось.

