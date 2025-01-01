Экс-владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева объявили в розыск Информация появилась в базе МВД Поделиться Твитнуть

фото: база МВД

Согласно базе данных МВД России, объявлен в розыск Петр Кондрашев, бывший владелец Соликамского магниевого завода. Основанием для розыска является уголовная статья, однако какая именно, не указано.

Весной 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства свыше 350 тыс. акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Эти акции принадлежали Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Петру Кондрашеву и Сергею Кирпичеву. Впоследствии суд принял к рассмотрению аналогичное дело об изъятии имущества завода в пользу государства и наложил запрет на операции с акциями совладельцев СМЗ по запросу прокуратуры Прикамья.

«Соликамский магниевый завод» — ведущее предприятие российской магниевой и редкометалльной промышленности. Предприятие обеспечивает почти 100% производства соединений ниобия и тантала, относящихся к редкоземельным элементам, свыше 60% товарного магния и 4-5% титановой губки в стране.

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