С конкурсного управляющего пермского Экопромбанка суд взыскал 82 млн рублей Ущерб был причинён бездействием АСВ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел в марте заявление кредитора Экопромбанка Арсения Грищенко о взыскании убытков с госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая выполняет функции конкурсного управляющего организации. Определение было подготовлено и опубликовано 24 марта.

Как следует из документа суда, требования истца были удовлетворены. Суд постановил взыскать с ответчика убытки в сумме 82,2 млн руб., причинённые незаконным бездействием конкурсного управляющего по оспариванию сделок экс-владельца Экопромбанка Петра Кондрашева и членов его семьи, в конкурсную массу банка. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, АКБ «Экопромбанк» был признан несостоятельным (банкротом) в 2014 году, в отношении него открыто конкурсное производство. В апреле 2022 года суд привлёк к субсидиарной ответственности Петра Кондрашева. Потенциальная сумма составляла 4,1 млрд руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», в 2021 году Грищенко обратился в суд с жалобой на действия АСВ. По его мнению, конкурсный управляющий своевременно не принял меры по субординации требований Кондрашева, не подал заявление об оспаривании сделок по выводу денежных средств в период наличия у организации признаков неплатёжеспособности и пропустил срок на подачу заявления о привлечении Кондрашева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка. В феврале 2024 года апелляционный суд признал незаконным бездействие АСВ и частично удовлетворил требования Грищенко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.