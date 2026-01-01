На Гайве в Перми сдана шестиэтажная новостройка «Альфа-Инвест» получил участок под строительство в аренду в 2022 году Поделиться Твитнуть

Специализированный застройщик «Альфа-Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию шестиэтажного дома в м/р Гайва в Перми. Информация опубликована в реестре краевого минимущества.

Как указано в документе, разрешение на ввод компания получила 27 ноября. Многоквартирный жилой дом возведён по ул. Вильямса, 29.

Застройщик получил участок в аренду под строительство дома летом 2022 года. Администрация Перми реализовала объект на торгах за 6,5 млн руб. Участок площадью 4,51 тыс. кв. м перешёл «Альфа-Инвест» сроком на 5,5 лет.

По данным Checko, ООО «СЗ «Альфа-Инвест» создано в 2011 году для строительства жилых и нежилых зданий. Учредителем и руководителем является Андрей Дудецкий. Он также является совладельцем компании по управлению и аренде недвижимости «Юколс» и владельцем ООО «Специализированный застройщик «Экострой», которое занимается проектом строительства жилого комплекса в историческом центре Перми по ул. Советской, 64.

