Алёна Бронникова Концепция нового ЖК в историческом центре Перми не получила одобрение Застройщика попросили внести изменения в проект Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Градостроительный совет Пермского края рассмотрел концепцию строительства жилого комплекса в историческом центре Перми по ул. Советской, 64. По итогам обсуждения документ не получил одобрение членов совета, застройщику предложили внести изменения в проект с учётом замечаний.

Часть совета поддержала представленный проект. Так, председатель Пермского отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников отметил, что при создании концепции была проделана большая работа. Застройщику удалось найти достаточно успешное решение фасадов с учётом сложной задачи — гармонично вписать его в существующую застройку района, представленную архитектурой разных эпох: от дореволюционной до современной.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Однако большинство представителей совета высказали замечания относительно внешнего вида здания: его фасадных решений, террасы, дворового пространства, выбранных оттенков, которые контрастируют со стоящим рядом зданием краевой общественной палаты. Главный архитектор, директор проектного бюро «ЛАД» Максим Моховиков обратил внимание на отступ от красной линии, нарушение линии исторической застройки, посоветовал снизить планируемую высоту в 6 этажей до 3-4.

«Необходимость развития данной депрессивной локации с помощью нового объекта строительства поддержали все. Я предложил бы на основании замечаний и рекомендаций совета внести изменения и дополнительно согласовать, предложить новую архитектурную концепцию и подготовить к следующему градсовету новый формат фасадов», — подытожил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Напомним, в апреле Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект строительства многоквартирного жилого дома по ул. Советской, 64 в Перми. На участке в границах территории нескольких объектов культурного наследия планируется возвести шестиэтажное здание площадью. 7,8 тыс. кв. м. На цокольном этаже будут расположены технические и торговые помещения, автостоянка, на первом этаже — помещения общественного назначения — под офисы, магазины и кафетерий, на этажах выше — квартиры.

Презентация концепции жилого комплекса по ул. Советской, 64 в Перми

Инвестором строительства является Андрей Дудецкий — руководитель и учредитель ООО «Специализированный застройщик «Экострой», зарегистрированного в июле 2023 года. Организация ведёт деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Дудецкий владеет также спецзастройщиком «Альфа-Инвест», компанией по управлению и аренде недвижимости «Юколс».

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