Алёна Бронникова «Экострой» возведёт в историческом центре Перми шестиэтажный жилой дом Проект одобрен государственной историко-культурной экспертизой Поделиться Твитнуть

Проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект строительства в историческом центре Перми многоквартирного жилого дома по ул. Советская, 64. Документ был опубликован 3 апреля на сайте краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Шестиэтажное здание будет построено на участке площадью 1,9 тыс. кв. м в границах территории нескольких ОКН: достопримечательное место «Комсомольский проспект», достопримечательное место «Чёрный рынок, поселение», памятник «Пассаж торговый № 2 Чёрного рынка» и ОКН федерального значения — ансамбль «Усадьба». Участок уже расчищен под строительство.

Площадь будущего здания составит 7,8 тыс. кв. м. На цокольном этаже будут расположены технические и торговые помещения, автостоянка, в подвале — кладовые и автостоянка. На первом этаже построят помещения общественного назначения — под офисы, магазины и кафетерий, на этажах выше — квартиры.

Согласно выводу экспертизы, строительство нового дома не окажет негативное влияние на объекты культурного наследия при условии выполнения мероприятий по обеспечению сохранности ОКН. Работы выполнит пермская компания ООО «СЗ «Экострой».

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