Стал известен арендатор земельного участка под строительство многоквартирного дома на ул. Вильямса в Перми Шестиэтажку сможет построить ООО «Специализированный застройщик «Альфа-Инвест» Поделиться Твитнуть

Победителем аукциона на право заключения договора аренды участка для строительства многоквартирного шестиэтажного дома по ул. Вильямса, 29 стало ООО «Специализированный застройщик «Альфа-Инвест», об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Площадь участка для строительства дома составляет 4,51 тыс. кв. м. Срок аренды — 5,5 лет.

В июне в Перми также пройдут аукционы, в рамках которых можно будет арендовать землю под ИЖС, склады, детскую площадку. Аукционы состоятся 23 и 30 июня.

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