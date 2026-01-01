Активистку из Прикамья Ирину Файзулину оштрафовали на 300 тысяч рублей
Её судили за донаты запрещённой организации
Березниковский городской суд вынес решение по делу Ирины Файзулиной, которую судили за донаты запрещённой в России организации ФБК*. Активистку оштрафовали на 300 тыс. руб. Об этом «Новому компаньону» сообщил её супруг Артём Файзулин.
«Лучше, чем могло бы быть. Это минимальный штраф по статье», — отметил он.
По данным следствия, в 2021 году Файзулина перевела около 2,1 тыс. руб. на счёт данной структуры. Её задержали вместе с ещё одной березниковской активисткой Еленой Гусевой, которой суд ранее назначил штраф в размере 300 тыс. руб., хотя прокуратура настаивала на реальном сроке заключения.
Как ранее писал «Новый компаньон», 30 января представитель прокуратуры предложил наказать Файзулину штрафом в размере 550 тыс. руб.
Напомним, во время расследования уголовного дела Ирину Файзулину сначала взяли под стражу, а потом избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
*Фонд признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России.
