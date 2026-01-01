Активистку из Прикамья Ирину Файзулину оштрафовали на 300 тысяч рублей Её судили за донаты запрещённой организации Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Березниковский городской суд вынес решение по делу Ирины Файзулиной, которую судили за донаты запрещённой в России организации ФБК*. Активистку оштрафовали на 300 тыс. руб. Об этом «Новому компаньону» сообщил её супруг Артём Файзулин.

«Лучше, чем могло бы быть. Это минимальный штраф по статье», — отметил он.

По данным следствия, в 2021 году Файзулина перевела около 2,1 тыс. руб. на счёт данной структуры. Её задержали вместе с ещё одной березниковской активисткой Еленой Гусевой, которой суд ранее назначил штраф в размере 300 тыс. руб., хотя прокуратура настаивала на реальном сроке заключения.

Как ранее писал «Новый компаньон», 30 января представитель прокуратуры предложил наказать Файзулину штрафом в размере 550 тыс. руб.

Напомним, во время расследования уголовного дела Ирину Файзулину сначала взяли под стражу, а потом избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

*Фонд признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России.

