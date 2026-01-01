В Прикамье прокуратура запросила для Ирины Файзулиной штраф 550 тысяч рублей Активистку из Березников судят за донаты ФБК* Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Березниковском городском суде состоялось заседание по делу Ирины Файзулиной по делу о донатах признанной в РФ экстремистской организации ФБК*. Как стало известно «Новому компаньону», прокурор запросил для неё наказание в виде штрафа 550 тыс. руб. Приговор по делу огласят на следующей неделе, 2 февраля.

«На фоне позиции прокуратуры в деле Лены Гусевой — удивительно и неожиданно», — прокомментировал сегодняшнее заседание суда адвокат Артём Файзулин, супруг Ирины.

Напомним, на этой неделе по решению того же суда Елене Гусевой назначили штраф 300 тыс. руб. При этом прокуратура настаивала на реальном сроке в 4,5 года.

Следствие полагает, что в 2021 году после признания ФБК экстремистской организацией Елена Гусева и Ирина Файзулина перечислили по 2,1 тыс. руб. на счета этой организации. Спустя несколько лет, а августе 2025 года, Ирину и Елену задержали и доставили в Пермь. Их обвинили по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. На судебном заседании по избранию меры пресечения прозвучала версия, что перевод средств был автоматическим, и женщины не понимали, что отправляют деньги. Обе подсудимые признали свою вину.

*Фонд признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России.

