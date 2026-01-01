В Прикамье суд назначил активистке Елене Гусевой наказание за донаты ФБК* Приговор Ирине Файзулиной огласят 30 января Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Вынесен первый приговор за донаты признанной экстремистской организации ФБК*. Активистке из Березников Елене Гусевой Березниковский городской суд 28 января назначил штраф 300 тыс. руб. Обвинение при этом просило 4,5 года реального срока. Об этом пишет Properm. Приговор Ирине Файзулиной по аналогичному делу будет оглашён 30 января.

По данным следствия, в 2021 году после признания ФБК экстремистской организацией Елена Гусева и Ирина Файзулина перечислили по 2,1 тыс. руб. на счета этой организации. Ирину и Елену задержали в августе 2025 года и доставили в Пермь. Им были выдвинуты обвинения по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. В суде по избранию меры пресечения в Перми прозвучала версия, что перевод средств был автоматическим, и женщины не понимали, что отправляют деньги. Обе подсудимые признали свою вину.

*Фонд признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.