В Пермском крае начался суд над активистками за донаты ФБК* Приговоры огласят в конце января

фото: freepik

freepik.com

В четверг, 22 января, судьи постоянного присутствия в Усолье Березниковского суда провели заседания по уголовным делам о донатах ФБК*, где обвиняемыми выступают активистки Ирина Файзулина и Елена Гусева.

Как сообщает Properm, в первый день слушаний, Файзулину и Гусеву оставили под домашним арестом. Оглашение обвинительного заключения по делу Гусевой назначено на 28 января, а по делу Файзулиной — на 30 января.

Согласно материалам дела, в 2021 году, после признания ФБК экстремистской организацией, Ирина Файзулина и Елена Гусева перечислили по 2,1 тыс. руб. на счета этой организации. Во время судебных заседаний в Перми озвучивалась версия о том, что у активисток был настроен автоматический перевод средств, и они не осознавали, что перечисляют деньги. Обе женщины признали свою вину.

27 августа прошлого года в домах правозащитника Артема Файзулина и активистки Елены Гусевой прошли обыски. Бывший полицейский, уволенный в 2013 году за поддержку Алексея Навального**, сообщил, что его отпустили после опроса, а Ирину и Елену задержали и доставили в Пермь. На заседаниях по избранию меры пресечения было установлено, что Файзулина и Гусева задержаны по подозрению в финансировании ФБК, что квалифицируется по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Позднее обе женщины признали, что перечисляли средства на счета организации.

*В 2021 году Мосгорсуд признал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) экстремистской, постановил её ликвидировать и запретил деятельность на территории России. В 2019 году организация была признана иностранным агентом.

**Алексей Навальный включен в реестр террористов и экстремистов. Скончался 16 февраля 2024 года в колонии.

