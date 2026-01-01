Коллекция картин пермского застройщика продана на торгах за 32,5 тысячи рублей Андрей Гладиков был признан банкротом в 2019 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», пермячка Татьяна Кутюхина стала победительницей аукциона по продаже коллекции картин, принадлежавшей Андрею Гладикову, экс-гендиректору строительной компании «Камская долина». Итоговая цена составила 32,5 тыс. руб.

Эта коллекция, состоящая из пяти произведений пермских художников, была выставлена на аукцион 12 января. В неё вошли: «Кирха» (2008) Наталии Кирсановой, «Старый дворик» (2013) Александра Шадрина, «Галерея» (2002) Максима Нурулина, «Дом купца Гаврилова» (2010) Владислава Дёгтева и «Осенний мотив» Михаила Бондаренко.

Все работы изображают пермские пейзажи. Картины Нурулина и Шадрина написаны маслом, остальные выполнены в различных графических техниках. Владислав Дёгтев, известный как ведущий мастер монотипии в Пермском крае, и Михаил Бондаренко, признанный экспертом в пастели, также являются авторами проданных произведений.

Коллекция была предложена единым лотом по стартовой цене 12,5 тыс. руб., которую эксперты сочли весьма привлекательной. Они предположили, что аукцион привлечёт внимание коллекционеров, и цена может значительно возрасти. Арт-дилер Вадим Зубков назвала эту сумму незначительной, а директор галереи «Марис-арт» Татьяна Пермякова отметила, что по такой цене можно было бы продать любую из представленных картин.

Напомним, что в 2017 году у компаний «Камской долины» возникли финансовые трудности из-за претензий контрагентов и подрядчиков. Проблемы со сдачей объектов в срок привели к уголовным делам против руководителей холдинга— экс-председателя совета директоров ГК Алевтины Романовой и соучредителя Андрея Гладикова, выступивших поручителями по кредитам. В марте 2019 года Андрей Гладиков был признан банкротом по иску Сбербанка. Его финансовые обязательства перед кредиторами оцениваются в 1,46 млрд руб.

