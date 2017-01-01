Бывший гендиректор «Камской долины» признан банкротом

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Андрей Гладиков, генеральный директор АО «Камская долина»

Фото: Константин Долгановский

Бывший генеральный директор ГК «Камская долина» Андрей Гладиков признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Пермского края.

Также принято решение о реализации имущества банкрота.

В ходе банкротства строительной группы «Камская долина» основной кредитор застройщика — Сбербанк — требовал вернуть 1,1 млрд руб.

Андрей Гладиков пытался добиться ведения банкротства в Свердловской области, куда он переехал в 2018 году. Однако кредитору удалось вернуть процесс в Пермь. По данным «Коммерсанта-Прикамье», Гладиков оценил объём не исполненных собой финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.