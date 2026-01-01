Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Коллекция картин пермского застройщика продаётся на торгах Эксперты считают начальную цену чрезвычайно привлекательной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На открытые торги выставлена коллекция картин бывшего гендиректора строительной компании «Камская долина» Андрея Гладикова. Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на «Федресурс», аукцион запланирован на 2 февраля, заявки на участие принимаются до 1 февраля.

Коллекция состоит из пяти работ пермских художников: «Кирха» (2008), художник — Наталия Кирсанова; «Старый дворик» (2013), художник — Александр Шадрин; «Галерея» (2002), художник — Максим Нурулин; «Дом купца Гаврилова» (2010), художник — Владислав Дёгтев; «Осенний мотив», художник — Михаил Бондаренко.

Сюжеты всех работ — пермские пейзажи, картины Максима Нурулина и Александра Шадрина написаны маслом, остальные созданы в различных графических техниках. Стоит заметить, что недавно умерший Владислав Дёгтев был ведущим мастером монотипии в Пермском крае, а Михаил Бондаренко — ведущий мастер пастели. Продающиеся работы созданы как раз в этих техниках.

Картины продаются единым лотом по начальной цене 12,5 тыс. руб. Эксперты считают эту цену более чем привлекательной. Арт-дилер Вадим Зубков считает, что «эта сумма в рублях — буквально ни о чём», а директор галереи «Марис-арт» Татьяна Пермякова заметила, что по такой цене может продаться любая из перечисленных работ.

Эксперты считают, что если аукцион привлечёт коллекционеров, цена продажи может существенно увеличиться.

Напомним, в 2017 году контрагенты и подрядчики предъявили финансовые претензии компаниям «Камской долины», у девелопера возникли проблемы со сдачей объектов в срок. В отношении руководителей холдинга — экс-председателя совета директоров ГК Алевтины Романовой и соучредителя Андрея Гладикова, выступивших поручителями по кредитам, были заведены уголовные дела. Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по иску Сбербанка. Свои финансовые обязательства перед кредиторами он оценил в 1,46 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.