На улице Революции в Перми начал работать «Мидийный Дом»

Фото: сайт "Мидийный Дом"

В Перми по адресу ул. Революции, 22 открылось новое заведение общепита — «Мидийный Дом». Информация об этом размещена в официальном сообществе сети кафе ВКонтакте.

Судя по данным 2Gis, заведение находится на 1 этаже в ЖК «Новый центр». Оно работает ежедневно с 11:00 до 22:00

В меню кафе акцент сделан на мидиях, приготовленных в различных соусах на любой вкус. Помимо этого, посетителям предлагаются аппетитные закуски в хрустящей панировке, такие как креветки, куриные стрипсы, сырные стики и картофель фри. В дополнение к гастрономическому опыту предлагается широкий выбор безалкогольных напитков, сидра и пива.

Среди популярных позиций в меню выделяются суп Том ям, паста Песто с морепродуктами, креветки в нежном сливочно-сырном соусе, салат с хрустящими баклажанами и, конечно же, мидии в сливочно-сырном соусе.

Как писал ранее «Новый компаньон», на сегодняшний день сеть кафе успешно функционирует в 13 городах России. Общепит на ул.Революции, 22 начал работать в техническом режиме в начале этого года.

