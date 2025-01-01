В Перми откроется новое заведение морской кухни
Открытие запланировано на декабрь
В Перми откроется новое заведение морской кухни — «Мидийный дом». Об этом сообщается на сайте сети ресторанов.
Ресторан разместится по ул. Революции, 22. Открытие планируется в декабре, точная дата не раскрывается.
На сегодняшний день «Мидийный дом» представлен в 13 городах России, всего по стране работают 17 точек.
