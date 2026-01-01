В Перми начало работать кафе «Мидийный Дом»
Заведение пока открылось в техническом режиме
В Перми на ул. Революции, 22 в техническом режиме открылось новое кафе «Мидийный Дом». Об этом сообщается в официальной группе сети кафе морской кухни.
Когда заведение начнет работать полноценно, не уточняется, однако для первых посетителей предусмотрены скидки по промокоду. В кухне заведения — мидии в соусе на выбор, а также хрустящие закуски в панировке: креветки, куриные стрипсы, сырные палочки, картофель фри. Также посетителям предлагаются безалкогольные напитки, сидр и пиво.
В популярном меню кафе значатся суп Том ям, паста Песто с морепродуктами, креветки в сливочно-сырном соусе, салат с хрустящими баклажанами, мидии в сливочно-сырном соусе.
Как писал «Новый компаньон», на сегодняшний день кафе сети работают в 13 российских городах.
