В Перми начало работать кафе «Мидийный Дом» Заведение пока открылось в техническом режиме

Фото: сайт "Мидийный Дом"

В Перми на ул. Революции, 22 в техническом режиме открылось новое кафе «Мидийный Дом». Об этом сообщается в официальной группе сети кафе морской кухни.

Когда заведение начнет работать полноценно, не уточняется, однако для первых посетителей предусмотрены скидки по промокоду. В кухне заведения — мидии в соусе на выбор, а также хрустящие закуски в панировке: креветки, куриные стрипсы, сырные палочки, картофель фри. Также посетителям предлагаются безалкогольные напитки, сидр и пиво.

В популярном меню кафе значатся суп Том ям, паста Песто с морепродуктами, креветки в сливочно-сырном соусе, салат с хрустящими баклажанами, мидии в сливочно-сырном соусе.

Как писал «Новый компаньон», на сегодняшний день кафе сети работают в 13 российских городах.

