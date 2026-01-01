Третий ресторан сети «Старик Хинкалыч» начал работать в Перми Он находится в микрорайоне Балатово Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Перми открылся новый ресторан сети «Старик Хинкалыч». Общепит с грузинской кухней начал работать в Индустриальном районе по ул. Мира, 11.

Ранее площади по этому адресу занимал паб «Лось».

В феврале прошлого года в «iMALL Эспланада» открылся ресторан «Старик Хинкалыч». Он рассчитан на 65 посадочных мест и оборудован открытой кухней. На момент запуска средний чек составлял 758 руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», первый ресторан сети начал работать в столице Прикамья осенью 2023 года по ул. Екатерининской, 88.

«Старик Хинкалыч» — одна из крупнейших сетей российских хинкальных. Заведение работает с 2016 года. Общепит представляет собой сеть небольших кафе с грузинской кухней. Основное блюдо — хинкали. Сеть предлагает посетителям семь разновидностей этого блюда.

Всего в России Сеть более ста заведений, которые работабт в 65 городах. Больше всего таких кафе находится в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Курске, Симферополе и Севастополе.

