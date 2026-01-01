Глава СК взял на контроль смертельное ДТП на трассе в Пермском крае В аварии погибли четыре человека Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование трагедии на трассе Карагай—Кудымкар, которое произошло 30 января. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Он поручил руководителю регионального управления СКР по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Как ранее писал «Новый компаньон», 30 января на автодороге Карагай—Кудымкар утром 30 января произошло серьезное ДТП с участием автомобиля медицинского учреждения. В аварии погибли четыре человека: водитель и три пассажира-пациента, которые возвращались с процедуры гемодиализа. Кроме погибших, два человека получили серьёзные травмы.

После происшествия следователи СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.

