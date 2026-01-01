Следователи завели уголовное дело из-за ДТП в Пермском крае с четырьмя погибшими Погибли водитель и три пациента, возвращавшиеся с гемодиализа Поделиться Твитнуть

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием санитарного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

«Следователем Кудымкарского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончались пациенты санитарного автомобиля, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — рассказали в ведомстве.

В данный момент проводятся следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств, условий и причин аварии. Инициирована передача материалов уголовного дела по ст. 264 УК РФ из органов следствия МВД.

Напомним, трагедия произошла 30 января на трассе Карагай—Кудымкар. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» Карагайской ЦРБ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. В результате столкновения водитель отечественной машины и три пациента, которые возвращались после процедуры гемодиализа из Кудымкара в Карагай, погибли. Ещё один пациент и водитель другой машины были госпитализированы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.