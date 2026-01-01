В ДТП с участием санитарного автомобиля в Пермском крае погибли четыре человека Полиция устанавливает все обстоятельства Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Пермском крае 30 января на трассе Карагай—Кудымкар произошло смертельное ДТП с участием санитарного автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, ещё два человека были госпитализированы.

Как сообщила в своём telegram-канале глава краевого минздрава Анастастия Крутень, ДТП произошло около 16 часов. Санитарный автомобиль Карагайской ЦРБ «Лада Ларгус» возвращался с четырьмя пациентами после процедуры гемодиализа из Кудымкара в Карагай.

«В результате происшествия четыре человека погибли: водитель санитарного автомобиля и три пациента. Ещё один пациент, а также пострадавший водитель из другой машины госпитализированы в Кудымкар. Первый находится в тяжёлом, стабильном состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», -написала она.

Министр также выразила соболезнования родным и близким погибших.

По предварительной информации, водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой. На месте работает полиция, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства.

На место аварии для координации действий экстренных служб также выехал кудымкарский городской прокурор Дамир Гайфуллин. Прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, установление обстоятельств, причин и условий ДТП.

