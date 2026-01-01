В Перми демонтировали 55 пролётных балок путепровода у «Мориона» Рабочие в скором времени приступят к переустройству коммуникаций Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Министерства транспорта Пермского края в соцсети "ВКонтакте"

В Перми рабочие продолжают демонтаж путепровода у «Мориона» на ш. Космонавтов. По информации Министерства транспорта Прикамья, на данный момент демонтировано 55 балок пролётного строения.

«На сегодняшний день подрядчик продолжает разборку сооружения — демонтировано уже 55 балок пролётного строения. Начались работы на подходах — их тоже разбирают», — рассказали в пресс-службе.

По словам представителей ведомства, при обзоре путепровода со стороны железнодорожных путей можно увидеть, что демонтировано уже больше половины сооружения. В скором времени планируется приступить к переустройству коммуникаций и обустройству подходов с подпорными стенами.

Как писал «Новый компаньон», путепровод закрыли на реконструкцию 8 января 2026 года. Завершить работы и возобновить движение по нему планируется до 1 ноября 2027 года. В связи с этим изменилась схема движения нескольких городских, пригородных и межмуниципальных маршрутов автобусов.

В середине января сообщалось, что рабочие ведут демонтаж дорожного покрытия, тротуаров, ограждения и наружного освещения. На тот момент было разобрано 11 балок пролётного строения, их общее количество составляет более 80. Все работы выполняются в «технологические окна» — промежутки между движением поездов, согласованные с РЖД. Техническая готовность объекта составляла около 10%. Подмостовой габарит нового путепровода будет увеличен с 2,2 до 5,5 м, вместо девяти старых опор построят шесть новых, а ширина проезжей части возрастёт с четырёх до шести полос.

