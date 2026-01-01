В Перми начался демонтаж путепровода на шоссе Космонавтов Завершить демонтаж планируют в марте 2026 года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми стартовали работы по демонтажу путепровода на шоссе Космонавтов. На текущем этапе рабочие разбирают дорожное покрытие, демонтируют тротуары, ограждения и наружное освещение. Всего предстоит демонтировать более 80 балок — на сегодняшний день уже убрано 11. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

Реконструкция ведётся в сложных условиях: под путепроводом проходят железнодорожные пути, поэтому все работы выполняются исключительно в так называемые «технологические окна» — промежутки между движением поездов, согласованные с РЖД. С учётом этих ограничений завершить демонтаж планируют в марте 2026 года.

С конца января начнётся следующий этап: переустройство инженерных коммуникаций под сооружением и устройство свай под фундаменты подпорных стен со стороны Центрального рынка. Параллельно продолжается возведение новых опор — на сегодня готова половина из 16 промежуточных стоек. Глубина бурения свай фундаментов превышает 28 м.

Текущая техническая готовность объекта составляет около 10%. Полностью реконструкцию планируется завершить к ноябрю 2027 года.

Новый путепровод будет соответствовать современным требованиям: его подмостовой габарит увеличат с 2,2 до 5,5 м, что позволит обеспечить беспрепятственный проезд крупногабаритного транспорта. Вместо девяти старых опор построят шесть новых, а ширина проезжей части возрастёт с четырёх до шести полос — по три в каждом направлении.

