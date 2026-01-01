Гостиничный комплекс около Кунгурской пещеры в Прикамье приостановил работу Природный объект закрылся для посещения в 2025 году Поделиться Твитнуть

В Прикамье приостановлена работа гостиничного комплекса «Сталагмит», расположенного около Кунгурской ледяной пещеры. По информации ИА «Текст», администрация отеля объяснила клиентам, что остановка является временной.

В соцсетях отеля официальное заявление о закрытии всего комплекса отсутствует. Сообщается, что бассейн на его территории закрыт на неопределённый срок, за неиспользованные абонементы администрация делает возврат денег. В комментариях к посту отмечается, что закрыта и гостиница в связи с нерентабельностью.

Напомним, в июле 2024 года краевое минприроды начало проверку природного объекта из-за бурения компанией-оператором пещеры «Сталагмит-Экскурс» наблюдательной вентиляционной скважины на территории ООПТ. Результаты проверки стали одной из причин для лишения ООО бессрочной лицензии на проведение экскурсионной деятельности. Сейчас компания оспаривает данное решение.

Роснедра отозвали лицензию у «Сталагмита» в мае 2025 года, после чего пещера приостановила деятельность на неопределённый срок. Из-за судебной тяжбы туристический объект до сих пор закрыт для посещения. Процесс может затянуться на срок от полутора до двух лет.

