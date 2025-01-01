Суд отказал бывшему оператору Кунгурской пещеры в удовлетворении иска «Сталагмит-Экскурс» судится с минприроды Прикамья Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Компания «Сталагмит-Экскурс», которая ранее была оператором Кунгурской пещеры в Прикамье, не смогла оспорить в суде законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Об этом сообщает телеграм-канал «Кунгурская ледяная пещера В ОТПУСКЕ».

Уточняется, что суд не удовлетворил требования компании к министру природных ресурсов и экологии Пермского края Дмитрию Белановичу. Бывший оператор просил признать недействительными высказывания министра о халатном отношении к природному объекту со стороны ООО «Сталагмит-Экскурс», которое он сделал в суде.

Напомним, в июле прошлого года краевое минприроды начало проверку пещеры. Основанием послужило бурение «Сталагмитом» наблюдательной вентиляционной скважины. Результаты проверки ведомства стали одной из причин для лишения ООО «Сталагмит-Экскурс» бессрочной лицензии на проведение экскурсионной деятельности.

Сейчас экс-оператор Кунгурской пещеры оспаривает решение Роснедр об отзыве лицензии на использование пещеры. В ходе судебного процесса «Сталагмит» заявил ходатайство, в котором попросил запретить Роснедрам любые действия по оформлению новой лицензии. В рамках наложенных судом обеспечительных мер, до окончания судебных разбирательств, не может быть определена новая организация, которая получит лицензию и займется содержанием пещеры. Следующее заседание назначено на 23 декабря.

