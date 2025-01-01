Бывший оператор Кунгурской пещеры не смог оспорить выводы инспекции Росприроднадзора Суд отклонил иск ООО «Сталагмит-Экскурс» Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск ООО «Сталагмит-Экскурс» к Западно-Уральскому управлению Росприроднадзора. По информации краевой газеты «Звезда», решение по делу было принято 4 августа.

ООО «Сталагмит-Экскурс», ранее занимавшееся организацией экскурсий в Кунгурской ледяной пещере на основании лицензии, пыталось оспорить предписание, выданное государственным органом. Предписание было результатом проверки, выявившей нарушения нормативных актов в сфере недропользования. В частности, контрольные мероприятия зафиксировали факт бурения скважины в 2018 году на поверхности охраняемой природной территории, расположенной непосредственно над пещерой.

Ввиду неисполнения содержащихся в предписании требований, комиссия Роснедр, основываясь на материалах проверки, приняла решение о досрочном прекращении права пользования недрами, которое в настоящее время «Сталагмит-Экскурс» пытается оспорить в Арбитражном суде Москвы.

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