Открытие Кунгурской ледяной пещеры в Пермском крае откладывается из-из юридических споров

Бывший оператор Кунгурской ледяной пещеры, компания «Сталагмит-Экскурс», продолжает судебную тяжбу с Роснедрами, что препятствует открытию туристического объекта для посещения. В Арбитражном суде Москвы рассматривается иск, в котором «Сталагмит» пытается оспорить аннулирование лицензии на пользование пещерой, вынесенное Роснедрами.

Процесс рассмотрения дела может затянуться на срок от полутора до двух лет, пишет пермская краевая газета «Звезда».

В рамках конфликта вокруг пещеры компания «Сталагмит» подала около 30 исковых заявлений, включая иск, адресованный лично министру природных ресурсов региона Дмитрию Белановичу. В настоящее время доступ к пещере затруднён даже для Федерального агентства по недропользованию (владельца объекта), поскольку входная зона находится в собственности «Сталагмита».

Как ранее сообщал «Новый компаньон», а начале августа Арбитражный суд Пермского региона не удовлетворил иск, поданный ООО «Сталагмит-Экскурс» против Западно-Уральского управления Росприроднадзора. Компания пыталась обжаловать предписание, выданное надзорным ведомством. Это предписание было подано после инспекции, которая обнаружила отступления от установленных норм в области использования недр. В частности, во время проверки специалисты ведомства зафиксировали факт проведения буровых работ в 2018 году на участке охраняемой природной территории, расположенном непосредственно над пещерой.

В связи с игнорированием требований комиссия Роснедр, опираясь на результаты проверки, вынесла решение о досрочном прекращении права пользования недрами. Сейчас «Сталагмит-Экскурс» пытается оспорить это решение в Арбитражном суде Москвы.

