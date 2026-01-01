Пожар на улице Дзержинского в Перми ликвидирован Тушение склада завершилось в 19:45 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Огнеборцы ГУ МЧС Пермского края ликвидировали пожар на улице Дзержинского в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой. Пожар на 1 тыс. кв. м в 19:45 ликвидировали 94 огнеборца и 26 единиц техники. Пострадавших нет. Причину возгорания установит дознаватель МЧС России.

Напомним, 28 января около 06:15 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в железобетонном здании на ул. Дзержинского. Прибыв на место, первое подразделение обнаружило, что горит складское здание.

Как сообщили «Новому компаньону» очевидцы, горит здание по ул. Дзержинского, 59. Весь день проезжая часть в районе пожара была полностью перекрыта, транспорт разворачивали перед местом работ. Образовался затор до площади Гайдара, где сотрудники ЦБДД регулировали движение. Спустя час был организован временный проезд по ул. Дзержинского в направлении ул. Строителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.