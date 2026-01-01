На улице Дзержинского в Перми загорелся склад Площадь пожара предварительно оценивается в 1 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 28 января, около 06:15 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в железобетонном здании на ул. Дзержинского в Перми, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Прибыв на место, первое подразделение обнаружило, что горит складское здание. На месте происшествия задействованы 84 спасателя и 26 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара предварительно оценивается в 1 тыс. кв. м. Информация уточняется.

Как сообщили «Новому компаньону» очевидцы, горит здание по адресу ул. Дзержинского, 59, проезжая часть в районе пожара полностью перекрыта, образовался автомобильный затор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.