Из-за утреннего пожара движение по улице Дзержинского в Перми до сих пор закрыто Горение ещё не ликвидировано Поделиться Твитнуть

Фото: ГКУ “ЦБДД Пермского края”

Движение на ул. Дзержинского до сих пор закрыто из-за утреннего пожара. Как сообщает ЦБДД Пермского края, ситуация до сих пор остаётся сложной. ДПС полностью перекрыл участок, в том числе для трамваев.

Около 18 часов ЦБДД писал, что транспорт разворачивают перед местом работ, а на месте образовался затор до площади Гайдара, где сотрудники ЦБДД регулируют движение, однако поток очень большой. Спустя час в телеграм-канале «Дорожная обстановка Перми и края» появилось сообщение об организации временного проезда по ул. Дзержинского в направлении ул. Строителей.

Минтранс Пермского края просит водителей заранее спланировать маршрут и учитывать нагрузку на площадь Гайдара. Пассажирам общественного транспорта рекомендуется выбирать автобусные маршруты.

Возможны также изменения в расписании движения на трамвайных маршрутах до восстановления движения.

В региональном ГУ МЧС отметили, что горение до сих пор не ликвидировано. На месте работают сотрудники ведомства.





