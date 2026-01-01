Марк Ульев возвращается из пермского «Молота» в ярославский «Локомотив» Защитник сыграл за пермяков три матча Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Защитник Марк Ульев вернётся в ярославский «Локомотив», сыграв за пермский «Молот» три матча. Об этом 28 января рассказали в пресс-службе пермского хоккейного клуба.

«Защитник Марк Ульев возвращается в расположение ярославского "Локомотива". За "Молот" Марк сыграл три матча, в которых баллами за результативность не отметился, а показатель полезности составил "-2"», - сообщается в соцсетях клуба.

О том, что хоккеист был командирован из системы «Локомотива» в ХК «Молот» стало известно 19 января. За свою профессиональную карьеру он выступал только за ярославский «Локомотив». В сезоне 2023/24 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, в 2025 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ХК «Молот» покидает защитник Дмитрий Зайцев, игравший за цвета пермской команды с сезона 2023/24. За это время он суммарно сыграл 125 матчей, в которых набрал 25 баллов (4+21) за результативность при показателе полезности «+1».

