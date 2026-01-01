Пермский «Молот» покидает защитник Дмитрий Зайцев Контракт расторгнут по обоюдному согласию Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский ХК «Молот» покидает 28-летний защитник Дмитрий Зайцев, игравший за цвета команды с сезона 2023/24. По информации пресс-службы клуба, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Дмитрий Зайцев присоединился к «Молоту» в сезоне 2023/24. В том же сезоне в составе пермского клуба стал обладателем Кубка Шёлкового пути.

К июню 2025-го он принял участие в 99 играх, отметившись 22 очками и продемонстрировав полезность «+9». Тогда сообщалось, что защитник продлевает контракт ещё на один сезон. На данный момент за команду он суммарно сыграл 125 матчей, в которых набрал 25 баллов (4+21) за результативность при показателе полезности «+1».

В конце 2025 года состав «Молота» также покинул защитник Никита Анохин, присоединившийся к команде в результате обмена с хоккейным клубом «Тамбов», но не сыгравший за пермский клуб ни одной игры.

