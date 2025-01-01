Пермский ХК «Молот» расторг контракт с защитником Никитой Анохиным Он не провёл за клуб ни одной игры Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Пресс-служба хоккейного клуба «Молот» в телеграм-канале объявила о расторжении контракта с защитником Никитой Анохиным.

26-летний Никита Анохин присоединился к команде в результате обмена с хоккейным клубом «Тамбов», однако за пермский «Молот» не провёл ни одной игры.

«Благодарим Никиту за время, проведённое в расположении нашей команды, и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры», — добавили в пресс-службе хоккейного клуба «Молот».

Ранее «Новый компаньон» также писал, что главный тренер Альберт Мальгин и старший тренер Станислав Шальнов покидают свои должности в ХК «Молот» по обоюдному согласию сторон. В клубе отметили, что по результатам 38 матчей регулярного чемпионата «Молот» набрал 42 очка. Сейчас пермский хоккейный клуб занимает 16 место в турнирной таблице.

