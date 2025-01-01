Главный и старший тренеры покинули пермский ХК «Молот» Решение принято по обоюдному согласию сторон Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

По информации пресс-службы хоккейного клуба «Молот», главный тренер Альберт Мальгин и старший тренер Станислав Шальнов покидают свои должности по обоюдному согласию сторон.

В клубе отметили, что по результатам 38 матчей регулярного чемпионата «Молот» набрал 42 очка. Сейчас пермский хоккейный клуб занимает 16 место в турнирной таблице.

«Благодарим Альберта Александровича и Станислава Юрьевича за работу в нашем клубе! Желаем успешного и многолетнего продолжения тренерской карьеры», — добавили в пресс-службе хоккейного клуба «Молот».

В тренерском штабе остаются тренер Виталий Атюшов, тренер вратарей Дмитрий Хомутов, тренер по физической подготовке Александр Бессонов, а также видеотренер Евгений Литвинов.

