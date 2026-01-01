В пермский «Молот» командирован Марк Ульев из Ярославля Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Защитник Марк Ульев, являющийся воспитанником ярославской хоккейной школы, был командирован из системы «Локомотива» в ХК «Молот». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

За свою профессиональную карьеру Ульев выступал только за ярославский «Локомотив». В сезоне 2023/24 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В 2025 году Марк Ульев стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне 20-летний защитник сыграл 32 матча в КХЛ, набрав 5 очков (0 заброшенных шайб и 5 результативных передач) и показав положительный показатель полезности +8.

