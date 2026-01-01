В воскресенье в Пермском крае сохранится аномально холодная погода Жителям не рекомендуют выходить на улицу без крайней необходимости Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В ЕДДС города Перми предупреждают, что в воскресенье, 25 января, на территории Пермского края сохранится аномально холодная погода. B отдельных районах прогнозируется изморозь.

Жителям рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости, опасаться переохлаждения и обморожения, соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, не перегружать электросеть большим количеством подключаемых электроприборов, максимально беречь тепло в домах, а при использовании газа проверять тягу.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в выходные жители Прикамья столкнутся с сильнейшими морозами. Эксперты прогнозируют постепенное повышение температуры после 27 января. На время холодов пермякам напоминают о том, что важно правильно одеваться, соблюдая принцип многослойности одежды, выбирать просторную обувь с использованием войлочных стелек для дополнительного утепления, а на улицу выходить после приёма тёплой пищи или питья.

