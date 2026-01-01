Выходные в Прикамье будут аномально морозными Пик похолодания ожидается в субботу Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В предстоящие выходные жители Прикамья столкнутся с сильнейшими морозами, которые принесёт циклон с Баренцева моря. Синоптики предупреждают, что в субботу, 24 января, столбик термометра может опуститься до рекордных значений, а именно до -38…-40°С в южных районах, включая Осу и Кунгур. Это станет самой холодной ночью нынешней зимы. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

В Перми минимальная температура в ночь на субботу ожидается около -32…-34°С. Однако уже утром начнётся незначительное повышение температуры, достигающее дневных показателей порядка -20…-22°С при облачной погоде с небольшими просветлениями.

В северных территориях ночной минимум составит примерно -27…-32°С, а днём воздух прогреется до -20…-25°С. На юге ночное похолодание вновь ударит мощно, держась на отметке -30…-35°С.

При этом значительного притока тёплого воздуха в ближайшее время не предвидится. Потепление начнется лишь ко второй половине следующего понедельника, когда температура поднимется до отметки около -15°С.

Таким образом, морозы продолжатся ещё несколько дней, что создаст дополнительную нагрузку на энергетику и инфраструктуру региона.

Жителям рекомендуют внимательно следить за изменениями погодных условий и избегать длительных прогулок на свежем воздухе. Особое внимание важно уделить отоплению домов и подготовке автотранспорта к экстремальным условиям.

