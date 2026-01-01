Пермские учёные рассказали о способах защиты от сильных морозов Ученые Политеха дали советы, как избежать переохлаждения Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) поделились рекомендациями о том, как избежать переохлаждения в суровые зимние дни и дали прогноз погоды на ближайшее время.

Специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин рассказал, что аномально низкие температуры продержатся примерно до 27 января. После этого температура начнёт постепенно повышаться, приближаясь к средним месячным показателям около -17…-22°C.

Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская подчеркнула важность соблюдения простых мер предосторожности. В частности:

— рекомендуется избегать длительных прогулок, выходя на улицу лишь по крайней необходимости;

— важно правильно одеваться, соблюдая принцип многослойности одежды, чтобы создать теплозащитные слои;

— обувь должна быть просторнее обычной, с использованием войлочных стелек для дополнительного утепления;

— выходить на улицу рекомендуется только после приёма теплой пищи или питья.

Особенно внимательными следует быть детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, которым желательно остаться дома в такой неблагоприятный период.

Для работников, вынужденных трудиться на улице, работодатели обязаны предоставлять специальную утеплённую одежду, организовывать обогревательные помещения с температурой от +21...+25°C, установить регламентированные дополнительные перерывы и горячее питание.

Эти рекомендации помогут жителям региона эффективно пережить зимний период и минимизировать риски переохлаждения и ухудшения здоровья.

Несмотря на продолжительные морозы в первой половине зимы, ученые подчеркнули, что весеннее потепление наступит вовремя. Ожидается, что уже в марте средняя температура приблизится к нормальным сезонным значениям, характерным для этого периода. Таким образом, хотя начало весны будет прохладным, резких скачков температуры не прогнозируется.

