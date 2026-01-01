Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея открыла подробности ещё одной из первых выставок Экспозиция Петра Субботина-Пермяка будет называться «Пермяк и Парма» Поделиться Твитнуть

Фото: Ольга Шур/Пермская художественная галерея

Пермская художественная галерея подготовила ещё одну экспозицию к открытию нового здания на «Заводе Шпагина». Выставка «Пермяк и Парма» (0+), созданная совместно с Коми-Пермяцким краеведческим музеем, станет художественным послесловием к 100-летию Коми-Пермяцкого округа и посвящена творчеству Петра Субботина-Пермяка — художника, педагога и собирателя народного искусства.

Выставка Субботина-Пермяка будет первым межмузейным проектом на территории нового здания. Куратор — московский искусствовед, заместитель директора Всероссийского музея декоративного искусства Андрей Шаповалов, архитектор Никита Гойнов.

Пётр Иванович Субботин-Пермяк — художник, педагог и собиратель народного искусства. Ещё студентом он добавил к фамилии топонимический псевдоним Пермяк, подчеркнув связь с родной землёй. Его жизнь была недолгой (1886-1923), но наследие — значительным: живопись, графика, печатные работы и ученики. Выставка рассказывает о Субботине-Пермяке как художнике, который вернулся в родные края, чтобы воплотить мечту о переустройстве мира через искусство.

Зрители увидят работы Петра Субботина-Пермяка разных лет: живопись, графику, театральные эскизы; эскизы оформления Москвы к первой годовщине Красной армии; новаторские произведения 1920-х годов в духе кубофутуризма; этнографические коллекции одежды, утвари и декоративно-прикладного искусства конца XIX — начала XX века; рисунки учеников Кудымкарских художественно-ремесленных мастерских 1919-1922 годов.

Андрей Шаповалов, куратор выставки «Пермяк и Парма»:

— Центральный образ экспозиции — Парма. Так коми-пермяки называли Пера Маа — «землю за пределами»: северный край лесов и туманов, сформировавший художника и ставший главной темой его творчества. Парма — северная окраина Пермской губернии, дальняя даль, край лесов и туманов. Парма воспитала художника, навсегда поселилась в его душе, оставшись важнейшей темой творчества — о чем и расскажет гостям экспозиция.

Выставка откроется одновременно с началом работы Пермской художественной галереи в новом здании на Заводе Шпагина. Таким образом, первые посетители увидят четыре экспозиции: постоянную — в зале пермской деревянной скульптуры и три временные: «Искусство по полочкам» (0+) в образовательном центре, «Дом» (0+) в зале временных экспозиций на первом этаже и «Пермяк и Парма» на третьем этаже, рядом с залом пермской деревянной скульптуры. В будущем в этом помещении расположится постоянная экспозиция народного искусства.

