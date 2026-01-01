Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея открыла детали первой выставки в новом здании Дата открытия по-прежнему не называется Поделиться Твитнуть

Мартин Фрицше. Девочка с чашкой. Германия, начало ХХ века.

Пермская государственная художественная галерея

Пермская художественная галерея поделилась подробностями первой временной экспозиции, которая должна открыться в новом здании одновременно с первой постоянной экспозицией — залом деревянной скульптуры.

Выставка, работа над которой завершается в специальном зале временных экспозиций на первом этаже, называется «Дом» (0+). Название не случайно. Музей — это дом, в котором живет искусство, а тема дома на протяжении веков остается одной из ключевых в художественной культуре. Художники разных эпох и стилей обращались к интерьеру и его деталям, вкладывая в изображения комнат и предметов самые разные смыслы.

Ольга Старцева, заместитель директора Пермской художественной галереи по научной работе:

— Выставка «Дом» — символическое начало нового этапа жизни Пермской галереи. Это не просто переезд в новое здание, а обретение собственного, долгожданного дома. Во всех культурах и эпохах обретение дома — всегда доброе событие.

Архитектор выставки Никита Гойнов создал образ жилого дома с разными зонами — гостиной, столовой, кабинетом, детской, будуаром и террасой. Выставочные конструкции здесь одновременно служат витринами и границами этих пространств. Оформление стен по проекту художника Ильи Гришаева отсылает к декоративным мотивам начала XX века и формирует единый условный интерьер, где пространства словно переглядываются друг с другом через внутренние окна.

В экспозиции будет представлено около 200 произведений: живопись русских и советских художников, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство XIX—XX веков. Особенностью выставки является богатое мебельное собрание из фондов галереи: стулья и кресла конца XVIII — первой половины XIX века, столы и жардиньерки, части гостиных гарнитуров, фисгармония рубежа XIX—XX веков.

Для некоторых экспонатов это первый выход к зрителю. Так, буфет 1870-х годов с фанеровкой красного дерева и бронзовыми украшениями ранее никогда не покидал фондохранение Пермской художественной галереи.

Дата открытия первых экспозиций в новом здании по-прежнему не обнародована, но ясно, что она уже близка.

