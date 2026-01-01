Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея рассказала, как готовится к открытию зал деревянной скульптуры Эта часть экспозиции откроется для посещений первой Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

В Пермской галерее завершается подготовка к открытию зала деревянной скульптуры в новом здании на «Заводе Шпагина». Как это происходило, музей рассказал в своих социальных сетях.

Каждый экспонат упаковывался в присутствии хранителя коллекции, реставратора, упаковщиков и рабочих. Затем произведения перевезли из фондового хранения на временном складе на площадях завода «Телта» в новое здание Пермской галереи на «Заводе Шпагина».

Перед монтажом экспонаты распаковывали и внимательно осматривали. Хранитель и реставратор сверяли состояние сохранности, чтобы убедиться, что при транспортировке ничего не было повреждено. Только после этого начинался монтаж.

Ксения Зубакина, хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры:

— Единого решения для монтажа деревянной скульптуры не существует — практически для каждого экспоната подбирается индивидуальный вариант. Часть произведений устанавливаются на подиумы, часть подвешиваются на стены. Особенно сложны крупные и тяжёлые объекты — распятия высотой более 2 м и резной образ Саваофа. В установке скульптуры Саваофа были задействованы одновременно десять монтажников.

Самой сложной задачей стал монтаж большого распятия на центральной стене зала. Полукруглая форма стены и отсутствие подходящего крепежа требовали нестандартного решения. Был разработан специальный металлический каркас и индивидуальная система креплений для стены. Монтаж проходил на большой высоте с участием специалистов и подъёмной техники. В итоге распятие выглядит так, будто парит в воздухе.

Зал пермской деревянной скульптуры расположен на третьем этаже нового здания галереи и станет кульминацией маршрута по экспозициям. В экспозицию вошли более 150 произведений — около трети всей коллекции деревянной скульптуры и вдвое больше, чем экспонировалось ранее. Экспозиция представляет развитие пермской храмовой резьбы от конца XVII века до рубежа XIX-XX столетий и показывает богатство сюжетов и стилистическое разнообразие православной скульптуры.

«Новый компаньон» уже подробно рассказывал о дизайне зала пермской деревянной скульптуры. Он откроется для посетителей первым из всех залов постоянной экспозиции художественного музея.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.