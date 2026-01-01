Из-за экстремального холода в Пермском крае отменяют электрички В регионе фиксируются 40-градусные морозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с аномально низкими температурами (в Пермском крае температура воздуха уже падает до отметки в -40 градусов) Пермская пригородная компания начала сообщать об отмене рейсов электричек.

Так, отменяются электропоезда «Горнолыжный экспресс», которые должны были отправиться со станции «Пермь II» в 7:04 и со станции «Углеуральская» в 18:50 в ближайшие выходные, 24 и 25 января.

Напомним, из-за неблагоприятных метеорологических условий с 22 по 25 января закрыты четыре филиала Пермского краеведческого музея: архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей-диорама, дом-музей «Подпольная типография» и дом-музей поэта Василия Каменского. Также 22 и 23 января в связи с погодными условиями не работают «Экспо-каток», «Бионорд Каток» и каток «Трудовые резервы».

